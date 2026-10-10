Incêndio atinge doceria em Piedade, no Grande Recife

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o imóvel da Annie Cake Shop, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife com fumaça

Loja fica em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio atingiu uma doceria localizada no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na tarde deste sábado (10).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o imóvel onde funciona a “Annie Cake Shop” com fumaça. Segundo as informações do perfil oficial da doceria, a loja estava aberta.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou que atuou na ocorrência, que não deixou feridos. Até o momento, não há informações sobre a possível causa das chamas.

A loja foi interditada preventivamente, segundo nota da corporação, devido à necessidade de avaliação das condições de segurança da edificação.

"A Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes para avaliação técnica. A Neoenergia também prestou apoio à ocorrência", afirma o CBMPE. Confira na íntegra:

"O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atendeu, na tarde deste sábado (10), a uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial, em Jaboatão dos Guararapes.

As equipes realizaram o combate às chamas e os procedimentos de segurança no local. Devido à necessidade de avaliação das condições de segurança da edificação, o CBMPE interditou preventivamente o acesso ao imóvel e acionou a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes para avaliação técnica. Não houve registro de vítimas. A Neoenergia também prestou apoio à ocorrência.

O CBMPE orienta que estabelecimentos comerciais mantenham as instalações elétricas em boas condições, evitem sobrecargas nas tomadas e mantenham as saídas de emergência desobstruídas. Em caso de incêndio ou outra situação de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193."

[Matéria em atualização]

