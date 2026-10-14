Incêndio atinge depósito de pallets no Ibura, na Zona Sul do Recife

Local fica próximo à Policlínica Arnaldo Marques, que não precisou ter seu funcionamento interrompido

Incêndio atingiu depósito de pallets no Ibura, na Zona Sul do Recife (Reprodução/Redes Sociais)

Um depósito de pallets foi atingido por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (14), no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. Não houve registro de vítimas.

O local fica próximo à Policlínica Arnaldo Marques, que não precisou ter seu funcionamento interrompido.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que quatro viaturas de combate a incêndio, uma de resgate e a viatura do oficial de operações foram mobilizadas para a ocorrência.

“As equipes evitaram a propagação das chamas com ações de resfriamento e proteção das edificações vizinhas. Após controlar as chamas, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo”, diz o comunicado.

A ocorrência contou com apoio da Neoenergia. Ao todo, 58 imóveis estão sem energia no momento.

