Incêndio atinge vegetação no entorno do campus da UFPE em Caruaru

O registro em Caruaru ocorre 24 horas após um incêndio de grandes proporções ter atingido o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da UFPE, no Recife

Na noite desta quinta-feira (8), um incêndio foi identificado no Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru. (Reprodução/Instagram)

Na noite desta quinta-feira (8), um incêndio atingiu uma área de vegetação no entorno do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Caruaru. Imagens que circulam nas redes sociais mostram estudantes e funcionários tentando conter o avanço das chamas com um extintor.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) o acionamento ocorreu ainda na noite desta quinta. Ao chegar ao local, a equipe constatou que os próprios funcionários da instituição haviam controlado o princípio de incêndio.

"Os bombeiros realizaram uma verificação da área e repassaram orientações aos funcionários", afirmou em nota. Não houve registro de feridos. As causas do incidente no Agreste ainda estão sendo apuradas pela instituição.

Conforme a direção do CAA-UFPE, é comum haver focos de incêndio e até episódios em que as chamas se alastram pelo entorno do campus. Ainda segundo a direção, o fogo ocorreu fora do campus.

Incêndios recentes no campus do Recife



O registro em Caruaru ocorre 24 horas após um incêndio de grandes proporções ter atingido o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da UFPE, na Zona Oeste do Recife, na noite da última quarta-feira (7). Na ocasião, as chamas foram percebidas por estudantes e professores por volta das 19h, na estrutura localizada nas proximidades da Casa do Estudante.

Outras três ocorrências foram registradas no Campus da universidade.

A primeira ocorrência aconteceu no dia 30 de setembro, no Departamento de Física, no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN). O local foi atingido por chamas durante a manipulação de um produto químico em um forno mufla. A suspeita inicial era de que o fogo tivesse começado de forma acidental. Ninguém ficou ferido.

No domingo (4), outro incêndio atingiu o Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências. Também não houve vítimas. As chamas destruíram um freezer e um aparelho de ar-condicionado.

De acordo com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, ainda não há informações sobre uma possível relação entre os três incêndios.