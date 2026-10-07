Incêndio atinge prédio da UFPE na noite desta quarta (7)

Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas para combater as chamas; ainda não há informações sobre vítimas

Prédio fica próximo à Casa do Estudante do Campus da UFPE (Foto: Leandro Leite/ Whatsapp)

Um incêndio atinge o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, nesta quarta-feira (7). O local fica nas proximidades da Casa do Estudante.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram mobilizadas para combater as chamas. Até o momento, a corporação não informou se houve vítimas nem a extensão dos danos provocados pelo fogo.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e o Corpo de Bombeiros ainda está atuando na ocorrência. O Diario entrou em contato com a UFPE e aguarda retorno.

Segundo incêndio em 8 dias

O incêndio desta quarta ocorre uma semana após um laboratório de pesquisa do Departamento de Física, localizado no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) ser atingido por chamas.

Na ocasião, o fogo começou por volta das 13h30, durante a manipulação de um produto químico em um forno mufla, equipamento utilizado para o aquecimento de substâncias em altas temperaturas. A suspeita inicial era de que as chamas tivessem começado de forma acidental.

Pessoas que trabalhavam no laboratório tentaram controlar o fogo com extintores, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas ao local para combater as chamas e realizar o isolamento da área. Não houve feridos no episódio.

Matéria em atualização.