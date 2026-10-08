Incêndio na UFPE: veja o que se sabe até agora sobre o fogo em prédio de laboratórios

Confira as principais informações sobre o incêndio que atingiu o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) na noite da quarta (7)

Registro desta quinta-feira (8) do prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), que pegou fogo na noite da quarta-feira (7). (Rafael Vieira/DP Foto)

Um incêndio atingiu o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) — onde funcionavam diversos laboratórios das áreas de fármacos, informática e genética — na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizada na Zona Oeste do Recife, na noite desta quarta-feira (7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação enviou inicialmente cinco viaturas ao local, situado nas proximidades da Casa do Estudante. Ao longo da madrugada, o combate às chamas mobilizou oito viaturas no total — incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate —, além do oficial de operações. As equipes concluíram os trabalhos e deixaram o local por volta das 5h desta quinta-feira (8). Não houve vítimas.

Ainda na noite da quarta-feira, o reitor da instituição, Alfredo Macedo Gomes, acompanhou a ocorrência e lamentou as perdas acadêmicas. “Havia muitas amostras, muitos equipamentos. Nós perdemos uma quantidade considerável de equipamentos e amostras ligadas a dissertações e teses. Havia também laboratórios da área de informática e computação, e perdemos os equipamentos e os dados dessa parte”, declarou em entrevista ao Diario.

UFPE mantém atividades e realiza feira de profissões nesta quinta-feira (8)

Reitor da UFPE, Alfredo Macedo Gomes, sobre o incêndio atingiu o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) na noite da quarta-feira (7). (crédito: Weslly Gomes/DP Foto)

Apesar do incidente, o reitor confirmou que as atividades acadêmicas do campus estão mantidas nesta quinta-feira (8). Em vídeo publicado nas redes sociais, ele ratificou a realização da Expo UFPE 2026, feira de profissões voltada a estudantes do Ensino Médio das redes pública e privada. O evento tem início marcado para as 8h e segue ao longo de todo o dia.

“O incêndio aconteceu em um prédio que fica relativamente isolado da área central onde ocorrerá o evento. O prédio está isolado, com atuação, portanto, da nossa Superintendência de Infraestrutura e de outras pessoas que cuidarão do seu isolamento”, explicou o dirigente.

Polícia Federal vai instaurar inquérito

A Polícia Federal (PF) informou que vai instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias e as causas do incêndio. Em nota enviada à imprensa, o órgão destacou que já manteve contato com a reitoria e com o comando do Corpo de Bombeiros. “Uma equipe de peritos federais se deslocou para a UFPE, objetivando realizar o exame do local.”



