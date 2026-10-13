Três pessoas ficam feridas após ônibus com estudantes bater em poste na Mata Norte

Três pessoas ficaram feridas no acidente, todas ocupantes do carro de passeio. Prefeitura informou que não houve feridos graves

Parte frontal do ônibus ficou destruída com colisão (Foto: Reprodução/Instagram)

Um ônibus da Prefeitura de Lagoa de Itaenga, que transportava estudantes universitários para uma faculdade em Vitória de Santo Antão, bateu em um poste de alta tensão após tentar evitar uma colisão frontal com um carro de passeio na noite desta terça-feira (13), na rodovia PE-53, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, três pessoas ficaram feridas no acidente. Todas estavam no carro, e não houve registro de ferimentos graves.

A colisão aconteceu na curva do Sem Terra, no trecho entre Lagoa de Itaenga e Vitória de Santo Antão. Em nota oficial, a prefeitura informou que o motorista do carro teria invadido a contramão, levando o condutor do ônibus a realizar uma manobra defensiva para evitar a batida frontal. Durante a manobra, o coletivo atingiu o poste, provocando danos significativos na parte dianteira do veículo.

Ainda segundo a gestão municipal, o motorista do carro foi socorrido e reconheceu ter perdido o controle do veículo, invadindo a contramão. Alguns estudantes que estavam no ônibus também receberam assistência após o acidente. A prefeitura afirmou que todos os envolvidos estavam bem e que não houve feridos graves.

O atendimento às vítimas foi realizado pela equipe da Unidade Mista Josefa Cavalcanti de Petribu, conforme a nota divulgada pelo município.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde das três pessoas feridas nem sobre eventuais impactos na continuidade do transporte dos estudantes.