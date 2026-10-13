Bebê encontrado em caixa d’água em Barreiros é transferido de helicóptero para o Recife

Criança de 1 ano e 11 meses estava boiando em caixa d'água, foi reanimada em unidade de saúde de Barreiros e encaminhada ao Hospital da Restauração

Bebê vítima de afogamento em Barreiros é transportado de helicóptero para Recife (Foto: Divulgação/PRF)

Um bebê de 1 ano e 11 meses foi transferido de helicóptero de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, para o Recife, nesta terça-feira (13), após ser vítima de afogamento. A criança foi socorrida pela mãe ao ser encontrada inconsciente, boiando em uma caixa d’água.

Após ser reanimado em uma unidade de saúde do município, o menino foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no Recife. O transporte foi realizado por uma equipe aeromédica da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano Recife, acionada por volta das 10h25 pela Central de Regulação do Samu.

Após avaliação médica em Barreiros, o bebê foi embarcado na aeronave e chegou ao Campo do Derby, na área central do Recife, em cerca de 20 minutos. De lá, seguiu de ambulância para receber atendimento especializado na UTI pediátrica do Hospital da Restauração.