Fernando de Noronha recebe reforço de guarda-vidas nas praias do Meio e do Boldró

A equipe atua todos os dias, das 9h às 17h (Fotos: Weidson Carlos/Noronha)

A segurança nas praias do Meio e do Boldró, em Fernando de Noronha, ganhou um reforço com a contratação de sete guarda-vidas civis pela Administração da ilha. A equipe começou a atuar recentemente e trabalha todos os dias, das 9h às 17h, com ações de prevenção, orientação, fiscalização e salvamento.



De acordo com a administração da Ilha, os profissionais já realizaram quatro salvamentos, além de diversas intervenções preventivas. Entre os atendimentos recentes, estão o resgate de uma criança de 13 anos, na Praia do Meio, e de um cidadão alemão, na Praia do Boldró.



A atuação também inclui o acompanhamento da utilização do Buraco do Galego. Os guarda-vidas orientam os visitantes sobre os riscos relacionados às condições do mar e ao acesso ao local, buscando evitar que situações de perigo evoluam para acidentes.



A superintendente de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente de Fernando de Noronha, Roberta Meneses, destaca que o serviço terá caráter permanente. “A contratação dos guarda-vidas tem como objetivo garantir maior segurança à população e aos visitantes. A atuação, que começou em julho e será permanente, já está fazendo toda a diferença”, afirma.



Segundo o major Carlos Araújo, coordenador de Fiscalização e Defesa Civil da Administração de Fernando de Noronha, a implantação do serviço faz parte de uma estratégia para reduzir os riscos de afogamentos na ilha. “Estamos desenvolvendo ações preventivas com o objetivo de diminuir as ocorrências de afogamento e garantir maior segurança para quem visita as praias do Meio e do Boldró”, explica.



Seleção e capacitação

Para formar a equipe, a Administração de Fernando de Noronha abriu processo seletivo próprio. Foram disponibilizadas inicialmente 16 vagas e 15 pessoas se inscreveram. Ao final da seleção, sete profissionais foram contratados diretamente pela Administração.



Além da capacitação realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), os guarda-vidas passaram por aproximadamente uma semana e meia de adaptação e ambientação às condições específicas do ambiente marinho de Fernando de Noronha.



A equipe trabalha em sistema de revezamento, com duplas nos pontos definidos, garantindo cobertura durante o período de maior movimentação nas praias.

