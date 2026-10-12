Menina de 10 anos viaja com excursão e morre afogada em parque aquático no Ceará

A garota Isis Maria Medeiros da Silva chegou a ser socorrida pela equipe do parque, mas não resistiu. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma menina de 10 anos morreu, neste domingo, 11, ao se afogar em um parque aquático, no município de Ipu, no interior do Ceará. O parque, situado na localidade de Barrinha, estava lotado devido a uma programação do Dia das Crianças e ao feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A garota Isis Maria Medeiros da Silva chegou a ser socorrida pela equipe do parque, mas não resistiu.

A administração do Oásis Aqua Park informou que, no momento do incidente, a equipe do parque prestou socorro imediato no local e encaminhou a vítima para o hospital. O Oásis diz em nota que presta assistência à família da menina e se coloca à disposição para o esclarecimento do ocorrido.

Segundo relato dos familiares à Polícia Civil, a menina integrava uma excursão de Ubajara, cidade próxima, que levou crianças ao parque aquático de Ipu. Isis estava na companhia de uma tia e dos dois filhos dela, seus primos. A criança brincava em uma das piscinas, quando teria se afogado.

A menina foi levada para o hospital de Ipu, porém, devido à gravidade do seu estado, ela foi transferida em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal Dr. Evangelista de Oliveira, em Sobral. A menina teve parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Isis completaria 11 anos no próximo sábado. Ela cursava a 5ª série do ensino fundamental na Escola Ênio Braga de Carvalho, em Ubajara. A direção do estabelecimento divulgou nota de pesar e solidariedade. "Isis deixará saudades e será sempre lembrada com muito carinho por todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao seu lado."

A prefeitura de Ubajara também divulgou nota lamentando a morte da menina Isis Maria. "A notícia causa comoção e deixa familiares, amigos e toda a comunidade entristecidos diante de uma perda tão dolorosa e precoce."

O corpo da estudante foi velado e sepultado, nesta segunda-feira 12, no cemitério cidade. A Polícia Civil do Ceará vai abrir inquérito investigar as circunstâncias da morte da criança