Banhistas são resgatados de afogamento por aeronave da GTA no Cabo de Santo Agostinho

Resgate ocorreu entre as praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais (Foto: SDS/ Divulgação)

Um casal de banhistas foi resgatado de afogamento no mar do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na manhã do domingo (27). A tripulação da aeronave Defesa-01, do Grupamento Tático Aéreo (GTA), os avistou nas proximidades das praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais, no Litoral Sul de Pernambuco.

A equipe visualizou um grupo de pessoas apontando em direção ao mar e avistou o casal afastado da faixa de arrebentação. Após a sinalização, dois operadores aerotáticos foram lançados ao mar para realizar o resgate. Os profissionais fizeram a abordagem e conduziram as vítimas com segurança até a faixa de areia.

Depois do resgate, iniciaram-se os procedimentos de atendimento pós-afogamento, com monitoramento dos sinais vitais das vítimas até a conclusão da ocorrência e o suporte das equipes em terra.

"O patrulhamento aéreo é fundamental para ampliar a capacidade de monitoramento do litoral e possibilitar uma resposta rápida diante de situações de emergência, contribuindo diretamente para a preservação de vidas", destacou o comandante do GTA, coronel Câmara Júnior.