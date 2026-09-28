Banhistas são resgatados de afogamento por aeronave da GTA no Cabo de Santo Agostinho
Dois homens pularam da aeronave após avistarem casal pedindo socorro
Publicado: 28/09/2026 às 18:27
Resgate ocorreu entre as praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais (Foto: SDS/ Divulgação)
Um casal de banhistas foi resgatado de afogamento no mar do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na manhã do domingo (27). A tripulação da aeronave Defesa-01, do Grupamento Tático Aéreo (GTA), os avistou nas proximidades das praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais, no Litoral Sul de Pernambuco.
A equipe visualizou um grupo de pessoas apontando em direção ao mar e avistou o casal afastado da faixa de arrebentação. Após a sinalização, dois operadores aerotáticos foram lançados ao mar para realizar o resgate. Os profissionais fizeram a abordagem e conduziram as vítimas com segurança até a faixa de areia.
Depois do resgate, iniciaram-se os procedimentos de atendimento pós-afogamento, com monitoramento dos sinais vitais das vítimas até a conclusão da ocorrência e o suporte das equipes em terra.
"O patrulhamento aéreo é fundamental para ampliar a capacidade de monitoramento do litoral e possibilitar uma resposta rápida diante de situações de emergência, contribuindo diretamente para a preservação de vidas", destacou o comandante do GTA, coronel Câmara Júnior.