Fiéis saem pelas ruas do Ipsep, na Zona Sul do Recife, em procissão de Nossa Senhora Aparecida

Imagem de Nossa Senhora Aparecida sai pelas ruas do bairro do Ipsep, no Recife (Sandy James/DP Foto)

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida realizou uma missa celebrada pelo padre José Amaro Neto na tarde desta segunda-feira (12), quando é festejado o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Logo após a cerimônia, às 16h30, os fiéis saíram pelas ruas do Ipsep, onde fica a congregação, em procissão com a imagem da santa homenageada.



"Nossa paróquia, de modo especial, já teve cinco celebrações repletas de fiéis, porque nós sabemos que Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil e o nosso povo católico tem uma devoção muito especial por ela. Não só porque ela é padroeira do país, mas também porque se identifica com ela. Uma imagem que chegou a ser despedaçada, mas única parte que não se quebrou foram as mãos, que ficaram juntas, mostrando que é como nosso povo, que não desiste", comentou o padre José Amaro Neto, ao avaliar a ocasião como um dia de muita alegria e benções.

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*Matéria em atualização