PF apreende 33,9 kg de skank em malas de passageira no Aeroporto do Recife

Exame pericial confirmou a presença de 33,9 quilos de skank, também chamado de supermaconha, na bagagem de uma passageira

PF apreendeu 33,9 kg de skank em malas de passageira no Aeroporto do Recife (Divulgação/Polícia Federal)

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas em voo doméstico no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, na última quinta-feira (8). A suspeita, de 25 anos, é natural de Manaus, no Amazonas.

De acordo com a Polícia Federal, a droga foi detectada por meio de um aparelho de raio-X em duas malas que estavam sendo transportadas pela passageira.

Um exame pericial confirmou a presença de 33,9 quilos de skank, também chamado de supermaconha, na bagagem. Essa é a maior apreensão de skank já feita no Aeroporto dos Guararapes.

O voo, oriundo de Manaus e com escala no Recife, tinha Fortaleza, no Ceará, como destino final. Caso conseguisse realizar a entrega da droga, a mulher receberia R$ 7 mil.

A suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes, cujas penas variam de 5 a 15 anos de reclusão. Após as formalidades legais de polícia judiciária, ela foi encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça estadual.

