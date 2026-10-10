Recife abre licitação para requalificação de Centro Social Urbano na Zona Oeste

Segundo as informações do lançamento, publicadas no Diário Oficial do Recife, o investimento previsto é de R$ 9,7 milhões para a requalificação da área externa do Centro Social Urbano (CSU) Bidu Krause

CSU Bidu Krause (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Prefeitura do Recife abriu licitação para as obras de requalificação da área externa do Centro Social Urbano (CSU) Bidu Krause, localizado no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. A abertura do processo licitatório foi publicada no Diário Oficial do Município deste sábado (10).

Com investimento estimado em R$ 9,7 milhões, o projeto prevê a implantação de um campo de futebol com gramado sintético e novo alambrado, quadra de vôlei, playground infantil, pista de cooper, recuperação da arquibancada, reforma dos vestiários e um novo espaço para a Academia da Cidade.

A intervenção contemplará ainda serviços de drenagem, pavimentação, instalação de novos gradis, muros, corrimãos e mobiliário urbano, além de reforço na iluminação pública e projeto de paisagismo. A execução dos trabalhos ficará a cargo da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), com previsão de conclusão até o final do próximo ano.

Implantação do Convive

O CSU abrigará também o primeiro Centro Comunitário pela Vida (Convive) do Recife, numa parceria entre Município e Governo Federal inspirada no modelo pioneiro dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), anunciou a prefeitura.

O equipamento contará com investimentos da ordem de R$ 13,8 milhões, oriundos do Novo PAC Seleções. O Convive Bidu Krause ofertará serviços integrados nas áreas de educação, cultura, esportes, emprego e renda, assistência social, saúde e defesa do consumidor, beneficiando cerca de 650 pessoas por dia.