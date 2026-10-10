Monitoramento captura primeiro tubarão de espécie associada a ataques no Grande Recife

Imagens da primeira captura de um tubarão-tigre, espécie envolvida em ataques no Grande Recife, foi divulgada pelo projeto Ecotuba, coordenado pelo Departamento de Pesca e Aquicultura da UFRPE em parceria com o Governo de Pernambuco

Este é o primeiro tubarão-tigre capturado no projeto. Até então, o projeto apanhou dois animais de espécies não envolvidas nos ataques (Foto: Reprodução/Instagram @ecotuba_oficial)

O programa de monitoramento de tubarões no Grande Recife capturou, pela primeira vez desde a retomada das atividades, um espécime de tubarão-tigre, espécie historicamente associada a incidentes no litoral pernambucano. A captura ocorreu nesta sexta-feira (9), um mês e cinco dias após o reinício da fiscalização marinha na região, que esteve paralisada por 11 anos.

O animal capturado é um macho de 1,45 metro de comprimento. Ele recebeu um chip de rastreamento e teve material biológico coletado para pesquisas sobre os hábitos da espécie. As informações foram divulgadas pelo Projeto Ecotuba, responsável pela execução do monitoramento sob coordenação do Departamento de Pesca e Aquicultura da UFRPE, em parceria com o Governo de Pernambuco.

Imagens da atividade foram compartilhadas nas redes sociais do projeto. A captura do primeiro tubarão-tigre foi qualificada pelo Ecotuba como um "marco" para a pesquisa. A iniciativa terá duração de 24 meses e prevê a marcação de até 50 tubarões na costa estadual.

“Um passo importante para o monitoramento e a compreensão da ocorrência desses animais na costa pernambucana”, publicou a equipe.

Balanço do primeiro mês

Nesta semana, o Diario de Pernambuco trouxe em primeira mão o balanço do primeiro mês do monitoramento: em oito expedições realizadas em setembro foram capturados dois animais de espécies não envolvidas nos ataques até o dia 7 de outubro, segundo o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador do Projeto ECOTUBA, Paulo Oliveira.

O primeiro foi uma fêmea de tubarão-flamengo, de 1,4 metro de comprimento, recolhida nas proximidades da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O animal passou por procedimentos de biometria antes de ser devolvido ao mar.

O segundo foi um filhote de tubarão-rabo-seco, com cerca de 40 centímetros, capturado na área de Barra de Jangada, perto da foz dos rios Jaboatão e Pirapama.

Próximos passos

A previsão é de que as equipes realizem entre oito e dez expedições mensais, priorizando as fases de lua cheia e lua nova, períodos de maior variação de maré.

Nesta primeira etapa, também foram realizados ajustes nos equipamentos, materiais e procedimentos de captura, ainda conforme o docente. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) diz que a fase é necessária para aperfeiçoar as próximas expedições.

Os animais são capturados por meio de pesca científica com espinhel e recebem um transmissor interno e uma marcação externa. Após a coleta de dados e amostras, são devolvidos vivos ao mar.

Ataques

A retomada do monitoramento ocorreu após o registro de dois incidentes graves em um intervalo de menos de 24 horas no Grande Recife. Em 31 de maio, um menino de 11 anos foi atacado por um tubarão-cabeça-chata na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e precisou amputar a perna esquerda.

No dia seguinte, em 1º de junho, uma estudante de 19 anos foi atacada por um tubarão-tigre em Boa Viagem, no Recife, e perdeu a perna direita. Os dois casos fizeram Pernambuco chegar a 84 incidentes registrados desde 1992.