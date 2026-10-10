Estudantes são detidos durante panfletagem no Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife

Estudantes participavam de panfletagem favorável ao presidente Lula no Mercado de Casa Amarela, no Recife, quando foram detidos por policiais militares; os estudantes foram liberados horas depois

Estudantes participavam de panfletagem favorável ao presidente Lula no Mercado de Casa Amarela, no Recife, quando foram detidos por policiais militares. (Reprodução de vídeo)

Na manhã deste sábado (10), estudantes foram detidos enquanto realizavam uma panfletagem favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Informações preliminares dão conta de que os jovens estavam colando adesivos do tipo "lambe-lambe" em um orelhão desativado quando foram abordados.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que dois rapazes são conduzidos para o banco de trás de uma viatura da Polícia Militar, de placa UHR7E09. Testemunhas ouvidas pelo Diario de Pernambuco relataram que os estudantes faziam uma mobilização pacífica.

"Não vi vandalismo. E nem eles nem os policiais foram agressivos. Eles foram conduzidos no banco de trás da viatura, sem algemas", relatou o comerciante Ismael Joaquim, que trabalha na área.

O aposentado Jorge Maia também testemunhou a ação dos agentes. "Levaram os rapazes e arrancaram uns cartazes que eles colocaram num poste", disse ele.











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A professora Marli Aquino, que também participava da mobilização, disse que a panfletagem foi organizada por movimentos sociais e realizada de forma pacífica. De acordo com ela, os jovens detidos são estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). "Não entendemos o motivo de levarem eles", afirmou.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Partido dos Trabalhadores (PT) disse que os estudantes foram detidos ilegalmente, mas soltos após intervenção do jurídico do partido. "O delegado entendeu que não houve crime, por atipicidade de conduta, e que o procedimento deve ser arquivado", informou o PT. Os jovens foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, localizada no Cais do Apolo, no Bairro do Recife.

A reportagem questionou a Polícia Militar de Pernambuco e a Secretaria de Defesa Social acerca da motivação da detenção dos estudantes, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

Universidade Federal de Pernambuco se pronuncia sobre o caso

O Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais Dênis Bernardes (NUDOC), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) prestou soliedariedade aos estudantes por meio de nota.

"Em sintonia com a missão do NUDOC de preservar e difundir a memória das lutas dos trabalhadores, repudiamos a ação arbitrária da Polícia Militar e Federal. Os jovens já foram liberados, mas não podemos normalizar a criminalização das lutas sociais e o cerceamento às liberdades da organização e expressão política", diz trecho do comunicado.