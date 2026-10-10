VÍDEO: Motorista fica preso às ferragens após VLT atingir carro em Jaboatão

Caso aconteceu na manhã deste sábado (10). O veículo foi atingido pelo VLT enquanto tentava atravessar a linha férrea em no bairro de Jardim Prazeres, na entrada do Areeiro, em Jaboatão dos Guararapes

Caso aconteceu na manhã deste sábado (10) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo mostra o momento em que populares realizavam o socorro do motorista do carro atingido pelo VLT da linha Cajueiro Seco/Cabo do Metrô do Recife, na manhã deste sábado (10). A colisão aconteceu quando o veículo tentava atravessar a linha férrea no bairro de Jardim Prazeres, na entrada do Areeiro, em Jaboatão dos Guararapes.

Com a batida, o motorista do carro ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Uma mulher que também ocupava o automóvel conseguiu sair do carro logo após o acidente.











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Não houve registro de feridos entre os passageiros da composição férrea, conforme o CBMPE.

"As equipes prestaram atendimento pré-hospitalar à passageira do veículo, de 49 anos e, após os procedimentos, a vítima foi conduzida a unidade hospitalar", disse a corporação por meio de nota. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela após o atendimento.

A corporação afirmou ainda que duas de moto-resgate, uma de resgate e uma de comando operacional foram utilizadas na ocorrência. O atendimento também teve o apoio do Samu e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) foi procurada, mas não retornou até o momento desta publicação.