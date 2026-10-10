Idosa é presa em flagrante com pedras de crack dentro de pote de sorvete no Grande Recife

Presa em flagrante, idosa confessou a prática de tráfico de drogas; ela alega estar passando por dificuldades financeiras

Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Afogados, na Zona Oeste do Recife (Reprodução/Google Street View)

Uma mulher de 62 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil por tráfico de drogas, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Na casa dela, os agentes encontraram 76 pedras de crack dentro de um pote de sorvete.

Embora realizada na última quarta-feira (7), a prisão confirmada pela Polícia Civil neste sábado (10). De acordo com a corporação, a prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Após denúncias sobre a venda de entorpecentes em Candeias, os policiais chegaram até a casa da mulher, que confessou estar vendendo drogas em razão de dificuldades financeiras. No local, foram encontradas as pedras de crack e R$ 74 em espécie.

Segundo a Polícia Civil, a mulher se encontra à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.