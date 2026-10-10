PM apreende 17 câmeras de monitoramento clandestinas em Jaboatão dos Guararapes

Câmeras de monitoramento supostamente utilizadas pelo crime organizado foram encontradas nos bairros de Sucupira, Pacheco e Canaã, em Jaboatão dos Guararapes.

Material seria utilizado pelo crime organizado (Divulgação)

A Polícia Militar de Pernambuco apreendeu 17 câmeras de monitoramento clandestinas, instaladas irregularmente em postes da rede elétrica do município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Supostamente utilizados pelo crime organizado, os equipamentos foram localizados nos bairros de Sucupira, Pacheco e Canaã.

De acordo com a PMPE, entre os equipamentos recolhidos, havia uma câmera de alta tecnologia avaliada em aproximadamente R$ 7 mil. A ação teve como objetivo identificar e desarticular pontos de monitoramento clandestinos e foi realizada por agentes do 25º Batalhão.

O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Cavaleiro para a adoção das medidas legais cabíveis.