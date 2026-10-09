Após 12 anos de paralisações, Ramal da Arena é liberado para veículos em Camaragibe

Via prevista para a Copa do Mundo de 2014 recebe investimento de R$ 62,3 milhões. Obras em trecho complementar ainda estão em andamento

Investimento global na conclusão e requalificação do Ramal da Arena alcança os R$ 62,3 milhões (Foto: Artur Mota/Seduh)

O Ramal da Arena, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, será liberado para o tráfego de veículos neste sábado (10). Prevista para a Copa do Mundo de 2014, a intervenção teve a conclusão adiada por 12 anos. A abertura foi anunciada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

O investimento destinado à conclusão e à requalificação do sistema viário chega a R$ 62,3 milhões. A estrutura conta com seis eixos viários, incluindo duas faixas exclusivas para o sistema de Bus Rapid Transit (BRT), além de pavimentação, drenagem, calçadas, ciclovia, iluminação pública em LED e sinalização.

O ramal conecta a Avenida Belmino Correia ao Terminal Integrado de Camaragibe, que ainda passa por obras. A liberação da via ocorre mesmo com serviços pendentes de sinalização e pavimentação de calçadas em parte do trecho.

Outro ponto que permanece em obras é o Eixo 5.000, que não fazia parte do projeto original elaborado para a Copa de 2014. A intervenção contempla a recuperação de pavimentos deteriorados, a conclusão dos sistemas de drenagem, a pavimentação e a sinalização de ruas laterais, além da instalação da iluminação pública.

Para esse trecho complementar, o investimento previsto é de R$ 15,3 milhões, em uma área estimada de 30 mil metros quadrados. A entrega está prevista para dezembro de 2026.

A obra integra a infraestrutura de acesso à Arena de Pernambuco e ao sistema de transporte público da região.