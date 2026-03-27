Ramal da Arena: Grande Recife anuncia alteração nas linhas de ônibus que operam no TI Camaragibe neste sábado (27)

Operação que prevê a explosão de 100 metros de rochas para obras do Ramal da Arena acontecerá na tarde deste sábado (27) e impactará o funcionamento de 20 linhas de ônibus que operam no Terminal Integrado de Camaragibe

Terminal Integrado de Camaragibe (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE CAMARAGIBE)

Haverá alterações na operação do transporte público neste sábado (28), em função do serviço de desmonte de rochas com uso de explosivos nas obras do Ramal da Arena Pernambuco, no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A intervenção, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (SEDUH), será realizada a partir das 14h, em uma área entre o ramal viário e o Terminal Integrado de Camaragibe, nas proximidades do equipamento.

Por questões de segurança para usuários e operadores do sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife, o Consórcio adotará uma série de medidas operacionais temporárias durante a execução do serviço.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes(CTM), o último ônibus sairá do Terminal Integrado de Camaragibe às 13h30, mesmo horário em que todas as linhas alimentadoras terão sua operação suspensa.

Os coletivos que estiverem em circulação não entrarão no terminal e permanecerão nos limites dos bloqueios viários, podendo retornar aos bairros de origem ou aguardar a liberação do tráfego.

Caso existam bloqueios que impeçam o tráfego pela Rodovia PE-005 (Avenida Belmiro Correia), as linhas 418-Tiuma/Camaragibe, 2502-Circular Santa Mônica/Maranguape (V. Beira Rio) 2503-Circular Quadra 30 (V. Celeiro) e 2402-Parque Capibaribe/Caxangá, retornarão para o seu terminal ou aguardarão a liberação do tráfego. caso a Prefeitura de Camaragibe oriente para algum desvio, as linhas acompanharão esse trajeto.

Já as linhas de maior percurso, como as que fazem ligação com o centro do Recife e outros terminais integrados, terão seus ônibus retidos em pontos estratégicos, como os terminais do Caxangá, CDU e Getúlio Vargas, até que o tráfego seja normalizado.

Ao todo, mais de 20 linhas que operam no Terminal Integrado de Camaragibe serão impactadas pela medida, incluindo serviços alimentadores e linhas de maior alcance, como a 2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista) e a 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira.

Linhas afetadas:



418 – TIÚMA / CAMARAGIBE (VPP)

2402 – PARQUE CAPIBARIBE / CAXANGÁ

2419 – MATRIZ DA LUZ / TI CAMARAGIBE

2420 – MURIBARA / TI CAMARAGIBE

2450 – TI CAMARAGIBE (CONDE DA BOA VISTA) – BRT

2456 – VIANA / TI CAMARAGIBE

2463 – ARAÇOIABA / TI CAMARAGIBE

2466 – VERA CRUZ / TI CAMARAGIBE

2467 – CHÃ DE CRUZ / TI CAMARAGIBE

2473 – JOÃO PAULO II / TI CAMARAGIBE

2475 – TIMBI / TI CAMARAGIBE

2476 – SANTA MÔNICA / TI CAMARAGIBE

2477 – SANTA TEREZINHA / TI CAMARAGIBE

2478 – SANTANA / TI CAMARAGIBE

2483 – LOTEAMENTO SÃO JOÃO E SÃO PAULO / TI CAMARAGIBE

2486 – PENEDO / TI CAMARAGIBE

2487 – VÁRZEA FRIA / TI CAMARAGIBE

2490 – TI CAMARAGIBE / TI MACAXEIRA

2491 – SÃO LOURENÇO / TI CAMARAGIBE

2492 – PARQUE CAPIBARIBE / TI CAMARAGIBE

2493 – TIÚMA / TI CAMARAGIBE

2502 – CIRCULAR SANTA MÔNICA/MARANGUAPE (V. BEIRA RIO)

2503 – CIRCULAR QUADRA 30 (V. CELEIRO)

Segundo o CTM, a operação será retomada gradualmente após a conclusão do serviço e liberação da área pelas equipes responsáveis.