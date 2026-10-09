Pernambuco tem 13 trechos de praias impróprias para banho aponta CPRH

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (8), é válido até 15 de outubro e inclui pontos do Litoral Norte, da Região Metropolitana do Recife e do Litoral Sul

A Praia dos Milagres, em Olinda, está considerada imprópria para banho (Rafael Vieira/ DP Foto)

Treze trechos de praias de Pernambuco estão impróprios para banho, segundo o Informativo da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), divulgado na quinta-feira (8). A classificação é válida até a próxima quarta-feira (15) e abrange pontos dos municípios de Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho.

A CPRH analisa semanalmente a presença de enterococos na água. Segundo a resolução do Conama, a praia é considerada própria quando pelo menos 80% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentam até 100 enterococos por 100 mililitros.

O trecho é classificado como impróprio quando não atende a esse critério ou quando a última análise registra mais de 400 enterococos por 100 mililitros.

Veja quais praias estão impróprias para banho:

Paulista: Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube.

Paulista: Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos, nº 190, no Condomínio Roberto Barbosa.

Paulista: Praia do Janga, em frente à Rua Betânia.

Olinda: Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce.

Olinda: Praia de Bairro Novo, em frente à Avenida Ministro Marcos Freire, nº 2039, próximo ao quartel da Polícia do Exército.

Olinda: Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios.

Olinda: Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres.

Recife: Praia do Pina, em frente ao cruzamento das ruas Comendador Morais e Engenheiro Antônio de Góes, próximo ao Cassino Americano.

Jaboatão dos Guararapes: Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira-Mar, nº 606, próximo ao Hospital da Aeronáutica.

Jaboatão dos Guararapes: Praia de Candeias, em frente à Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 6476, próximo ao restaurante Candelária.

Cabo de Santo Agostinho: Praia de Barra de Jangadas, em frente ao nº 10.800, próximo à antiga Marina dos Mares.

Cabo de Santo Agostinho: Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto.

Cabo de Santo Agostinho: Praia de Gaibu, em frente à Avenida Laura Cavalcanti, próximo ao Centro de Turismo.

A CPRH também classificou como próprios 14 trechos de praias em oito municípios pernambucanos:

Itamaracá: praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros; praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar; e praia do Forte, em frente ao Forte Orange.

Igarassu: praia do Capitão (Mangue Seco), com acesso pela PE-014.

Recife: praia de Boa Viagem, em frente aos números 2.840 (Posto 8/Padaria Boa Viagem) e 6.958 (Posto 15) da Avenida Boa Viagem.

Jaboatão dos Guararapes: praia de Candeias, em frente à Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 5422.

Cabo de Santo Agostinho: praia de Suape, no ponto identificado como Suape 6.

Ipojuca: praia de Porto de Galinhas, em frente à Rua Esperança, próximo à Escola Municipal Manoel Luiz Cavalcanti Uchoa; e praia de Ponta de Serrambi, no Pontal.

Tamandaré: praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros; e dois pontos da praia de Tamandaré, um em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré e outro próximo à estátua, na Rua Nilo Gouveia Filho.

São José da Coroa Grande: praia de São José da Coroa Grande, em frente ao cruzamento das ruas da Matriz e João Francisco Melo.

Recomendações



A CPRH recomenda evitar o banho de mar nos trechos classificados como impróprios. O órgão também orienta a população a não entrar na água nas 24 horas seguintes às chuvas, devido ao maior risco de doenças relacionadas à contaminação.

A recomendação vale ainda para situações em que haja lançamento de esgoto por galerias pluviais, valas ou rios, presença de resíduos, óleos e outras substâncias potencialmente nocivas, além de floração de algas.

A classificação considera análises microbiológicas da água, com avaliação da presença de enterococos, seguindo os critérios da Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). As coletas são realizadas semanalmente em pontos utilizados para recreação.

