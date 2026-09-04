CPRH aponta 14 praias impróprias para banho em Pernambuco

Boletim considera 27 pontos do litoral pernambucano e indica condições para banho entre 4 e 10 de setembro

A Praia dos Milagres, em Olinda, está considerada imprópria para banho (Rafael Vieira/ DP Foto)

Com a chegada do período mais quente em Pernambuco, aumenta também a procura pelas praias. No entanto, de acordo com o último boletim de balneabilidade (qualidade da água) divulgado nesta quinta-feira (3) pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), é preciso atenção na hora de escolher o local para banho.

Os pontos avaliados ficam nos litorais Norte e Sul e na Região Metropolitana do Recife.

O documento mostra que, das 27 praias analisadas, 14 pontos foram classificados como impróprios para banho no litoral pernambucano. A avaliação é válida para o período de 4 a 10 de setembro, com amostras coletadas nos dias 31 de agosto e 1º de setembro.

De acordo com a CPRH, a análise considera a presença de enterococos na água e segue os critérios estabelecidos pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). A classificação é feita a partir de amostras coletadas nas áreas utilizadas para recreação.

Na avaliação mais recente, os pontos classificados como impróprios estavam distribuídos por seis municípios:



Itamaracá

* Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros.



Paulista

* Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube;

* Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos, nº 190 (Condomínio Roberto Barbosa);

* Praia do Janga, em frente à Rua Betânia.



Olinda

* Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce;

* Praia de Bairro Novo, em frente à Avenida Ministro Marcos Freire, nº 2.039 (Quartel da PE);

* Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios;

* Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres.



Recife

* Praia do Pina, em frente à Rua Comendador Morais com a Rua Engenheiro Antônio de Góes (Cassino Americano);

* Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem, nº 2.840 (Posto 8/Padaria Boa Viagem).



Jaboatão dos Guararapes

* Praia de Candeias, em frente à Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 6.476 (Restaurante Candelária);

* Praia de Barra de Jangadas, em frente ao nº 10.800 (antiga Marina dos Mares).



Cabo de Santo Agostinho

* Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto;

* Praia de Gaibu, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo).



A CPRH recomenda que o banho de mar seja evitado nas praias classificadas como impróprias e também nas 24 horas seguintes à ocorrência de chuvas, quando aumenta o risco de contaminação da água. A orientação vale ainda para situações em que sejam identificados resíduos, despejos, óleos, esgotos ou outros fatores que possam representar risco à saúde.

Como é feita é a amostragem

A amostragem é feita semanalmente, na isóbata de 1m de profundidade, local mais utilizado para recreação. As análises são realizadas conforme o estabelecido pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater para Enterococos.



A classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Nº 274/00 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade. O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de Enterococos em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.



Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categorias própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 100 Enterococos por 100mL de amostra) e imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem).