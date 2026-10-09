Árvore tomba na Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos

Árvore tombou nests sexta-feira (9) (Foto: Reprodução/TV Globo)

Um árvore de grande porte caiu nesta sexta-feira (9), na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro do Aflitos. O incidente aconteceu nas proximidades da lanchonete McDonalds. Ninguém ficou ferido.

Por conta da queda o estacionamento da lanchonete precisou ser interditado.

De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), a árvore estava localizada em uma área interna de propriedade privada. "A responsabilidade pela manutenção e retirada da árvore é do proprietário do imóvel", explicou a Emlurb.

Já a Neoenergia Pernambuco informou que a rede de distribuição de energia não foi impactada pelo tombamento da árvore. "O fornecimento segue normal para toda a localidade".