Pernambucanos de 85 anos ou mais já podem se vacinar com a pneumo 20

A Secretaria Estadual de Saúde recebeu pouco mais de 52 mil doses dos imunobiológicos, que já foram distribuídos para as 12 Gerências Regionais de Saúde

A população inserida nos grupos indicados pode procurar as unidades básicas de saúde (UBS) dos municípios para receber a imunização ( Vivan Ramos / SES-PE)

A ampliação da vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20), mais conhecida como Pneumo 20, já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), em Pernambuco. Com a nova medida do Ministério da Saúde (MS), pessoas com 85 anos ou mais já podem se prevenir de formas graves de doenças como pneumonia, meningite, otite média, entre outras. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) recebeu pouco mais de 52 mil doses dos imunobiológicos, que já foram distribuídos para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres).

A estimativa é que cerca de 104 mil pernambucanos façam parte do grupo prioritário do imunizante. A população inserida nos grupos indicados pode procurar as unidades básicas de saúde (UBS) dos municípios para receber a imunização.

"Esses extremos etários apresentam uma maior gravidade e risco de complicações e, também, uma taxa de mortalidade mais elevada. A gente sabe que as doenças pneumocócicas invasivas continuam existindo, e esse processo de envelhecimento natural do sistema imunológico traz um maior risco de vulnerabilidade para esses idosos. Chamamos a população para que faça adesão à vacinação porque as vacinas salvam vidas", disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações de Pernambuco (PEI-PE), Magda Costa.

A iniciativa representa um avanço na estratégia de envelhecimento saudável, já que as doenças pneumocócicas invasivas estão entre as principais causas de hospitalização e morte por doenças respiratórias em adultos no mundo todo. Segundo o MS, o risco cresce de forma acentuada com a idade devido à imunossenescência e à maior frequência de comorbidades.

Antes desta atualização do Ministério da Saúde, apenas as crianças menores de 5 anos e grupos prioritários específicos - principais vítimas das doenças pneumocócicas invasivas - tinham direito ao imunobiológico. As vacinas, vale reforçar, é o método mais eficaz de prevenção das formas graves da doença.

Como vai funcionar

A vacina já está disponibilizada nas salas de vacina do SUS de Pernambuco, sem necessidade de prescrição médica. Basta a apresentação de documento que comprove a idade. O esquema é de dose única, mas com regras de intervalo conforme o histórico vacinal.

Quem nunca recebeu a vacina pneumocócica recebe uma dose única Pneumo-20. Quem tomou uma dose de Pneumo-23, precisa esperar um ano para recebê-la. Quem tomou Pneumo-13 ou Pneumo-15, o intervalo mínimo é de dois meses. Quem já recebeu duas doses da vacina Pneumo 23 ou o esquema completo de uma conjugada (Pneumo-10, Pneumo-13, Pneumo-15 e Pneumo-20), mais uma Pneumo 23, não precisará se vacinar neste momento.