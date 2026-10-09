Bebê com insuficiência respiratória é transportado de helicóptero de Garanhuns ao Recife
Percurso entre as cidades foi realizado em 55 minutos; criança foi encaminhada nesta quinta-feira (8) ao Hospital da Restauração, no Recife
Publicado: 09/10/2026 às 07:22
Bebê com insuficiência respiratória é transportado de helicóptero de Garanhuns ao Recife (Ascom/PRF)
Uma bebê de 1 ano em estado grave de insuficiência respiratória foi transportada de helicóptero de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, para o Recife, na tarde desta quinta-feira (8).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe aeromédica foi acionada por volta das 13h, após a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) solicitar a transferência urgente da paciente para uma unidade hospitalar especializada na capital.
A suspeita médica é de que a criança tenha broncoaspirado um corpo estranho, o que provocou complicações respiratórias.
O voo durou 55 minutos. Após o pouso no Campo do Derby, no Derby, área central do Recife, a bebê foi conduzida em uma UTI móvel ao Hospital da Restauração (HR), onde deu entrada para atendimento especializado.
A operação de resgate foi realizada em ação conjunta entre a PRF e o Samu Metropolitano Recife.