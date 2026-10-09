Bets e influenciadores: o que existia por trás da publicidade nas redes sociais.

Smartphone, celular, em uso. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Durante os últimos anos, as plataformas de apostas ganharam grande espaço nas redes sociais brasileiras. A publicidade deixou de aparecer apenas nos formatos tradicionais e passou a fazer parte de vídeos, transmissões, páginas de entretenimento e conteúdos produzidos por influenciadores. Nesse ambiente, campanhas envolvendo dinheiro, sorteios, desafios e ações promocionais passaram a chamar a atenção do público.

Em algumas transmissões e publicações, por exemplo, seguidores eram convidados a acessar determinados perfis, participar de uma ação ou deixar uma chave Pix, enquanto o apresentador anunciava que algumas pessoas poderiam receber valores. Para quem acompanhava, a cena podia parecer apenas uma forma de entretenimento ou uma oportunidade de receber uma ajuda financeira.

Mas existe uma questão interessante por trás desse tipo de estratégia: o que essas ações representavam dentro da economia das redes sociais?

Uma campanha que distribui dinheiro pode gerar grande movimentação. Pessoas comentam, compartilham, marcam amigos, seguem perfis e permanecem por mais tempo acompanhando a transmissão. O resultado é um aumento da audiência e do alcance daquele conteúdo. Isso por si só, não significa que exista alguma irregularidade ou que determinada ação tenha necessariamente relação com uma plataforma de apostas. Para estabelecer qualquer ligação seria preciso conhecer a origem dos recursos, os responsáveis e as condições comerciais envolvidas. O fenômeno, entretanto, pode ser analisado dentro de um contexto maior: o crescimento da publicidade das bets por meio da influência digital.

As redes sociais modificaram a maneira como empresas chegam aos consumidores. Em vez de uma propaganda tradicional, a divulgação pode aparecer integrada ao cotidiano de pessoas que já possuem uma grande audiência. No caso das apostas, essa estratégia ganhou espaço justamente porque as plataformas buscavam alcançar um público cada vez maior.

A comunicação também passou a utilizar uma linguagem diferente. Em vez de apresentar apenas as características de uma empresa, conteúdos digitais podem misturar entretenimento, humor, interação, sorteios e publicidade.

Essa proximidade cria uma questão importante para o consumidor: quando ele está simplesmente assistindo a um conteúdo e quando está diante de uma ação comercial?

Em setembro de 2026, o governo federal anunciou novas medidas envolvendo as apostas de quota fixa, com restrições à exploração, oferta, intermediação e publicidade desse mercado no país.

A partir daí, uma discussão que já existia ganhou ainda mais força: qual é o papel da influência digital na divulgação de atividades que envolvem dinheiro e risco?

Não se trata de afirmar que todos os influenciadores atuavam da mesma maneira. As relações comerciais podem ser diferentes e precisam ser analisadas individualmente. Alguns podem ter realizado publicidade convencional; outros podem ter participado de diferentes formatos de divulgação.

No mercado das apostas, essa dinâmica ganhou uma dimensão ainda maior porque o objetivo final das plataformas era alcançar pessoas interessadas em utilizar seus serviços. É nesse ponto que as campanhas de distribuição de dinheiro, sorteios e outras formas de interação ganham relevância para a análise do fenômeno. Não é necessário afirmar que uma determinada campanha escondia alguma coisa para reconhecer que ações capazes de gerar grande engajamento também podem possuir valor publicitário.

A discussão sobre as bets, portanto, não se resume à existência ou não das plataformas. Ela envolve publicidade, influência digital, comportamento do consumidor, transparência e a maneira como empresas utilizam a atenção das pessoas para divulgar seus serviços. No fim, existe uma reflexão que ultrapassa o universo das apostas:na internet, aquilo que parece apenas entretenimento também pode possuir uma dimensão comercial.

Entender essa diferença ajuda o público a olhar para além da tela e compreender melhor quem está promovendo determinada mensagem, qual é o objetivo daquela ação e quais interesses econômicos podem estar envolvidos.

*Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues. Advogado e Professor Universitário

