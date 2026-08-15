Bebê nasce em casa e é socorrida por policiais e vizinhos no Recife

Arielly Sofia nasceu na noite desta sexta-feira (14), na Comunidade Caranguejo-Tabaiares; policiais fizeram os primeiros atendimentos

Mãe e bebê foram socorridas por vizinhos e PMs (Reprodução)

Neste sábado (15), Dia da Gestante, um vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a jovem Kettly Silva, de 22 anos, e a filha, Arielly Sofia, são carregadas por vizinhos e policiais pelos corredores da Comunidade Caranguejo-Tabaiares, localizada entre os bairros de Afogados e Ilha do Retiro, no Recife, minutos após o parto normal.

A bebê nasceu dentro de casa na noite desta sexta-feira (14). “Ela sentiu as contrações, e a tia correu para a esquina para chamar um Uber, mas não deu tempo. Quando ela voltou, a criança já tinha nascido”, contou a amiga e madrinha da bebê, Thereza Vitória.

Segundo Thereza, outra vizinha ajudou durante o parto. “Todo mundo se mobilizou para ajudar. Logo em seguida, chegaram o Samu e a Polícia Militar, e as pessoas foram abrindo caminho para eles passarem. Foi lindo ver todo mundo naquela corrente de amor, celebrando a chegada de uma vida. Estávamos todos emocionados”, disse.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, militares do 12º BPM foram acionados durante rondas na comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a criança havia acabado de nascer, mas apresentava cianose (coloração arroxeada da pele e ausência de respiração).

Diante da situação, os policiais iniciaram imediatamente manobras de estímulo e desobstrução das vias aéreas. A intervenção teve resultado positivo, e a bebê voltou a respirar.

Ainda segundo a corporação, os policiais conduziram a mãe e a filha até a via principal, onde conseguiram interceptar uma unidade do Samu. “A equipe médica realizou o atendimento especializado e, após os procedimentos, a criança chorou e apresentou estabilização do quadro”, informou a PM.

Mãe e filha foram encaminhadas ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), onde receberam os cuidados necessários no período pós-parto.

A madrinha da bebê contou que, após mãe e filha serem levadas ao Imip, a atenção da família se voltou para o pai. “Depois que elas foram levadas pela ambulância, a correria foi para acalmá-lo. Ele foi em seguida ao encontro delas”, relatou.

Arielly Sofia é a terceira filha de Kettly, que já é mãe de um casal.