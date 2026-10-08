Em protesto contra salários atrasados, jogadores do Náutico não concedem entrevista após derrota

O elenco alvirrubro não falou com a imprensa após o jogo contra o Novorizontino desta quinta-feira (8)

Elenco do Náutico antes de partida pela Série B (Rafael Vieira / CNC)

Após uma atuação pouco competitiva dentro de campo, que terminou com a derrota por 2 a 0 para o Novorizontino, os jogadores do Náutico não concederam entrevistas depois da partida desta quinta-feira (8). A decisão faz parte do protesto do elenco contra os salários atrasados no clube.

Além de não falar com a imprensa em diferentes ocasiões, o grupo de atletas também não realizou a concentração para o jogo contra o Tigre do Vale. Como parte do protesto pelas pendências salariais, o elenco alvirrubro não se concentrou, como é feito habitualmente, no CT Wilson Campos.

Com a derrota em partida válida pela 32ª rodada da Série B, o Náutico viu sua vantagem cair para nove pontos em relação à zona de rebaixamento. O Timbu permanece na 13ª posição, com 42 pontos conquistados.



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