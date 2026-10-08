Segmento cultural pró-Lula realiza plenária de organização da campanha para o 2º turno

Encontro partiu de deliberação da campanha nacional do líder petista e contou com a presença de parlamentares e trabalhadores da cultura

Rosa Amorim (PT) em plenária da cultura pró-Lula (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Artistas, coletivos e trabalhadores da cultura se reuniram, nesta quinta-feira (8), no bairro da Soledade, região central do Recife, para dialogar sobre estratégias de apoio à campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro, realizado em um dos comitês de Lula na capital pernambucana, contou com a participação de políticos como a deputada federal recém-eleita Rosa Amorim (PT), que é atriz e possui uma atuação ligada ao segmento. De acordo com a parlamentar, a mobilização dos artistas vem acontecendo desde o primeiro turno do pleito deste ano e deve se intensificar nos próximos dias.

“Pernambuco é um estado que tem muitos trabalhadores da cultura, muitos produtores que querem se organizar para poder fazer essa campanha acontecer também com as suas linguagens, com teatro, com a dança, com cinema, com a música. Acredito que dessa plenária nós vamos sair daqui com muitos formatos de mobilização”, disse.

Rosa, que esteve presente em reuniões da coordenação nacional da campanha do presidenciável petista no início da semana, em Brasília, afirmou que Lula reconheceu a necessidade de transformar o diálogo com os segmentos mais jovens da população brasileira.

“Ele já está mudando o formato, conseguindo dialogar ainda mais com a população e mostrar a mobilização nas ruas. O diálogo com a juventude nesse momento é muito importante. Os atos nas universidades, nas escolas, vêm sendo um gás importante de esperança para que a gente possa virar esse cenário e garantir a eleição do presidente Lula”, apontou em entrevista ao Diario de Pernambuco.

A secretária de cultura do PT em Pernambuco, Elza Medeiros, afirmou que o encontro partiu de uma deliberação nacional e que as reuniões devem ocorrer de forma simultânea em outros estados.

“É um segundo turno extremamente decisivo para as nossas vidas. É sobre toda a reconstrução do próprio Ministério da Cultura e, principalmente, da gente manter as nossas políticas públicas voltadas ao setor cultural, que a gente sabe que vai ter um desmonte se perdermos essa eleição”, declarou ao Diario.

O deputado estadual reeleito João Paulo (PT), ex-prefeito do Recife por dois mandatos, também discursou na plenária e relembrou os feitos de sua gestão municipal para reforçar a importância do segmento. “Eu sei o que a cultura significa. A nossa gestão na cultura transformou a vida de milhares de jovens na nossa cidade, com repercussão em todo o estado”, disse.

O parlamentar avaliou que a vitória de Flávio Bolsonaro (PL) representaria uma “ameaça” ao país, comparando com o período em que Jair Bolsonaro (PL) esteve à frente do Palácio do Planalto. “Acho que é o momento de refletirmos, com a crítica à nossa gestão, mas nós temos que avançar do ponto de vista da conscientização e da elevação da consciência política das massas, do povo”, projetou.

Carlos Veras foca em aumento da margem no estado

O deputado federal reeleito Carlos Veras (PT), presidente estadual da legenda e coordenador da campanha de Lula em Pernambuco, apontou a necessidade de ampliar a margem de votos conquistada pelo petista no estado.

“A gente vai buscar aqueles que não foram votar no primeiro turno, para que venham votar no segundo turno, para virar voto, ampliar a votação do presidente Lula. A gente teve em torno de 63% de votos válidos para Lula, temos que chegar até 70% dos votos válidos”, afirmou em entrevista ao Diario.

Veras contrapôs a sua visão sobre as duas candidaturas e apontou otimismo com a vitória do petista nas urnas. “Com eles é congelamento do salário mínimo, com Lula é ganho real do salário mínimo, mais emprego, mais renda. Com o presidente Lula são adutoras, água chegando na porta do nosso povo, duplicações das BRs. Por isso, o povo de Pernambuco vai dar uma grande resposta no dia 25 [de outubro], elegendo o presidente Lula e dando a maior votação proporcional de todas”, disse.

