DCE cobra nota oficial da Reitoria após incêndio em prédio da UFPE

Prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da UFPE foi atingido pelas chamas (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Diretório Central dos Estudantes Umberto Câmara Neto (DCE-UFPE) protocolou um ofício junto à Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) solicitando a divulgação de uma nota oficial sobre o incêndio ocorrido nesta quarta-feira (7), no antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da universidade.

No documento, publicado nas redes sociais, o DCE lamenta o ocorrido e demonstra preocupação com a segurança no campus. “Informamos que já solicitamos formalmente à Reitoria uma nota oficial e esclarecimentos sobre o ocorrido, incluindo informações sobre as circunstâncias do incêndio, suas possíveis causas, os danos provocados, as condições de segurança do local e as providências que estão sendo adotadas pela Universidade”.



O ofício enviado à Reitoria pede ainda, entre outros pontos, que a universidade informe quais medidas de emergência e segurança foram adotadas durante e após a ocorrência; quais providências serão tomadas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer; e se existem outros espaços laboratoriais que necessitem de inspeção ou adequação em seus sistemas de prevenção e combate a incêndios.

Na publicação, o DCE também orienta estudantes e demais membros da comunidade acadêmica a aguardarem as informações oficiais da Universidade e dos órgãos responsáveis pela apuração. “Informações precipitadas, não verificadas ou divulgadas por fontes não oficiais podem causar desinformação, alimentar inseguranças e prejudicar o processo de esclarecimento dos fatos”.