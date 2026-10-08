Incêndio na UFPE: autoridades se solidarizam com as perdas e se colocam à disposição da reitoria 

Autoridades como a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife Victor Marques e a ministra Luciana Santos lamentaram as perdas acadêmicas provocadas pelo incêndio que destruiu um prédio da UFPE

Prédio fica próximo à Casa do Estudante do Campus da UFPE (Foto: Leandro Leite/ Whatsapp)

Após o incêndio destruir o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que abrigava laboratórios na área de fármacos, informática e genética, diversas autoridades se solidarizaram com as perdas acadêmicas e se colocaram à disposição do reitor da unidade de ensino, Alfredo Gomes.

Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (08), a governadora Raquel Lyra se solidarizou com a UFPE e colocou o Estado à disposição da Polícia Federal (PF) para colaborar com as investigações.

“A minha solidariedade a toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco em virtude do incêndio que atingiu suas instalações na noite de ontem. Acompanhei, desde o primeiro momento, a atuação do Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado imediatamente para atender à ocorrência. Estamos à disposição para colaborar com a investigação da Polícia Federal no que for necessário”, destacou nas redes sociais.

Ainda na noite desta quarta (7), o prefeito do Recife, Victor Marques, também colocou a gestão municipal à disposição da reitoria para ajudar ‘no que for necessário’ e cobrou uma apuração das causas do evento.

“Acompanho com preocupação as notícias sobre o incêndio na UFPE, o terceiro em pouco mais de uma semana. Coloquei a Prefeitura à disposição do reitor Alfredo Gomes, pro que for necessário. Aguardamos a apuração das causas dos eventos, que prejudicam anos de pesquisas acadêmicas”, destacou o prefeito do Recife em publicação na noite desta quarta (7).

No âmbito federal, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, classificou como preocupante o incêndio e afirmou que a ocorrência foi “uma perda dolorosa para a ciência brasileira e para Pernambuco”.

“Esta é uma perda dolorosa para a ciência brasileira e para Pernambuco. Nos traz algum alívio saber que não houve vítimas, mas sabemos a extensão do dano para a universidade e para a pesquisa nacional. Minha solidariedade aos pesquisadores, docentes e estudantes atingidos pelo incêndio e a toda a comunidade acadêmica neste momento difícil. Quero me colocar à disposição do reitor Alfredo Gomes para contribuir no que estiver ao nosso alcance”, ressaltou um dos trechos da publicação da ministra, divulgada ainda na noite desta quarta (7).

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, também se posicionou ainda na noite desta quarta (7) e afirmou que o MEC poderá atuar no suporte à instituição.

Outras autoridades e personalidades

Outra autoridade que se posicionou sobre o incêndio foi o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é formado na universidade. Em publicação nas redes sociais, Messias afirmou que determinou à Procuradoria-Geral Federal que designe uma comissão de procuradores para acompanhar as apurações e adotar, se necessário, as providências legais cabíveis.

“Expresso minha total solidariedade à comunidade acadêmica da UFPE, minha alma mater, e espero que o ocorrido seja objeto de uma investigação rigorosa. Determinei à Procuradoria-Geral Federal que designe uma comissão de procuradores para acompanhar as apurações e adotar, se necessário, as providências legais cabíveis”,

Outro egresso da UFPE que lamentou o incêndio foi o economista e influenciador Gil do Vigor, que classificou o ocorrido como ‘um absurdo’.

“O que está acontecendo com a UFPE é de uma tristeza tão grande, ver a universidade que me formou em chamas. A UFPE me formou como economista, como cientista e como pesquisador", declarou em vídeo divulgado nas redes sociais.

O senador Humberto Costa (PT), publicou na manhã desta quinta-feira (8), em suas redes socias que está oficiando junto a Polícia Federal que investiguem as causas do incêndio. "Estou oficiando a Polícia Federal e demais órgãos responsáveis para que investiguem, rigorosamente, o incêndio de grandes proporções ocorrido na UFPE, o terceiro em uma semana. Incidentes que tenho acompanhado com muita preocupação. O fogo ocorreu horas após estudantes receberem ameaças de ataque à universidade, e um dia após milhares de pessoas da comunidade universitária irem às ruas em defesa da democracia. Investigações estão em andamento, mas a sequência dos fatos exige atenção. Não podemos permitir que ameaças e violência intimidem estudantes, professores e funcionários que se levantam contra o avanço do fascismo e em defesa da democracia".

Incêndio

O incêndio que destruiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da UFPE começou na noite desta quarta (7) e ficou concentrado inicialmente no pavimento superior do prédio, mas se alastrou pela maioria do imóvel.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), ao todo foram empregadas oito viaturas, incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate, além da presença do oficial de operações, que atuaram até as 5h desta quinta (8).

O incêndio não deixou vítimas, mas destruiu diversas pesquisas na área de fármacos, informática e genética.

Por meio de nota, a PF informou que um inquérito policial será instaurado para apurar todas as circunstâncias e causas prováveis

"A Policia Federal informa que já manteve tratativas com o Reitor da UFPE e Comandante do Corpo de Bombeiros. Equipe de peritos federais se deslocou para a UFPE, objetivando realizar exame do local", explicou trecho da nota da PF.



