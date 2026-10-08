Corpo de Bombeiros volta à UFPE para avaliar possível novo foco de incêndio

Equipes identificaram ponto de fumaça no antigo prédio da DINE nesta quinta (8) para evitar nova ignição; Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) voltou à UFPE após receber um chamado sobre um possível novo foco de incêndio no antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) (Foto: Cadu Silva/DP)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) voltou à Universidade Federal de Pernambuco após receber um chamado sobre um possível novo foco de incêndio no antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), atingido por chamas na noite desta quarta-feira (7).

A princípio, um local com fumaça foi localizado, e a equipe trabalha para que não haja uma nova ignição.

Durante a madrugada, foram enviadas ao local oito viaturas, incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate. També além da presença do oficial de operações.

Após a extinção das chamas, as equipes realizaram o rescaldo e os procedimentos de segurança necessários até a conclusão dos trabalhos. Os agentes deixaram o local por volta das 5h.

Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio serão determinadas por meio de perícia técnica.

A Polícia Federal declarou, na manhã desta quinta (8), que vai instaurar um inquérito policial para investigar as circunstâncias e as possíveis causas do incêndio.

Em nota enviada à imprensa, a PF informou que já manteve tratativas com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e com o comandante do Corpo de Bombeiros. “Equipe de peritos federais se deslocou para a UFPE, objetivando realizar exame do local”.