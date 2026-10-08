Polícia Federal vai instaurar inquérito para investigar incêndio na UFPE

Peritos federais foram enviados ao local para realizar exames e apurar as circunstâncias e as possíveis causas do incêndio; Bombeiros atuaram durante toda a madrugada desta quinta-feira (8)

Prédio fica próximo à Casa do Estudante do Campus da UFPE (Foto: Leandro Leite/ Whatsapp)

A Polícia Federal (PF) vai instaurar um inquérito policial para investigar as circunstâncias e as possíveis causas do incêndio que atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, na noite desta quarta-feira (7).

De acordo com nota enviada à imprensa, a Polícia Federal informou que já manteve tratativas com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e com o comandante do Corpo de Bombeiros. “Equipe de peritos federais se deslocou para a UFPE, objetivando realizar exame do local”.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuou durante toda a madrugada desta quinta-feira (8) no combate ao incêndio. As equipes deixaram o local por volta das 5h desta quinta.

Ao todo, foram empregadas oito viaturas, incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate, além da presença do oficial de operações.