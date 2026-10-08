Corpo de Bombeiros atua durante toda a madrugada desta quinta-feira (8) na UFPE

A corporação ficou na cidade universitária até às 5h da manhã desta quinta-feira (8). Oito viaturas, incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate, além da presença do oficial de operações atuaram no local

Corpo de Bombeiros trabalhou durante toda a madrugada (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuou durante toda a madrugada desta quinta-feira (8) no combate ao incêndio que atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife. As equipes deixaram o local por volta das 5h.

O prédio fica nas proximidades da Casa do Estudante. As chamas foram percebidas por estudantes e professores por volta das 19h desta quarta-feira (7).

De acordo com o CBMPE, as equipes foram acionadas e iniciaram as ações para controlar as chamas e garantir a segurança da área.

“Ao todo, foram empregadas oito viaturas, incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate, além da presença do oficial de operações.”

Após a extinção das chamas, as equipes realizaram o rescaldo e os procedimentos de segurança necessários até a conclusão dos trabalhos.

Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio serão determinadas por meio de perícia técnica.

Atividades acadêmicas

O reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Gomes, afirmou que as atividades da instituição nesta quinta-feira (8) estão mantidas após o incêndio atingir o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), na Zona Oeste do Recife.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Alfredo Gomes confirmou a realização da Expo UFPE 2026, marcada para esta quinta-feira (8). O evento terá início às 8h e deve se estender durante todo o dia.