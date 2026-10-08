Vídeo: veja como ficou prédio da UFPE atingido por incêndio na noite de quarta-feira (7)

Antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi atingido por incêndio na noite de quarta-feira (7)

Antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi atingido por incêndio na noite de quarta-feira (7) (Cadu Silva/DP)

Vídeos gravados na manhã desta quinta-feira (8) mostram o estado do antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atingido por incêndio na noite de quarta-feira (7).

Ao longo de toda a madrugada, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuou no combate às chamas. As equipes deixaram o local por volta das 5h.

De acordo com o CBMPE, ao todo, foram empregadas oito viaturas, incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate, além da presença do oficial de operações.

Após a extinção das chamas, as equipes realizaram o rescaldo e os procedimentos de segurança necessários até a conclusão dos trabalhos.

Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio serão determinadas por meio de perícia técnica.

De acordo com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, laboratórios ligados ao Núcleo de Inovação Terapêutica funcionavam no primeiro andar do prédio e armazenavam amostras e equipamentos.

“Havia muitas amostras, muitos equipamentos. Nós perdemos uma quantidade considerável de equipamentos e amostras ligadas a dissertações e teses”, disse.

O reitor afirmou ainda que outros laboratórios ligados à área de informática e computação também tiveram equipamentos e dados atingidos.

Um servidor da UFPE que trabalha há 12 anos no prédio relatou perdas de equipamentos, materiais e amostras utilizadas em pesquisas. Segundo ele, os prejuízos materiais podem chegar a milhões de reais.

"A gente começou a desesperar para trazer os bombeiros. Mas, como isso era algo que nunca tinha acontecido, eu nunca tinha presenciado, na minha cabeça eu achava que, quando os bombeiros chegassem, eles iam acionar a água. Mas, no fim das contas, por conta do processo de como as coisas aconteceram, o fogo se espalhou e se espalhou muito rápido."

O servidor contou que estudantes mantinham amostras em freezers e geladeiras e que algumas pesquisas foram completamente perdidas. “Tem gente que perdeu a pesquisa completa, que não tem mais nada”, disse. Ele afirmou ainda que muitos estudantes ficaram desesperados com a possibilidade de precisar começar os trabalhos do zero.

