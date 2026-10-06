Alunos protestam contra retorno de diretor investigado por abuso sexual em escola de Garanhuns

Manifestação ocorreu nesta terça-feira (6), em frente à EREM Henrique Dias. Servidor estava afastado desde junho, quando denúncias passaram a ser apuradas pelo MPPE

Alunos protestam em frente à EREM Henrique Dias (Foto: Comando Policial/Cortesia)

Estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Henrique Dias, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, realizaram um protesto nesta terça-feira (6) contra o retorno do diretor da unidade, que é investigado por denúncias de abuso sexual contra ex-alunas da escola.

O servidor estava afastado das atividades desde junho deste ano, quando o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) passou a apurar as denúncias. Os supostos casos teriam ocorrido no fim de 2021, período em que o ele trabalhava na instituição como professor.

A manifestação ocorreu em frente à escola e reuniu estudantes que questionam a permanência do servidor na função de diretor enquanto as denúncias são investigadas.

Em nota, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informou que a Gerência Regional de Educação (GRE) Agreste Meridional recebeu, nesta terça-feira, representantes da EREM Henrique Dias para ouvir as manifestações e prestar esclarecimentos sobre a situação.

A pasta afirmou ainda que conduz um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar os fatos. Segundo a SEE, as providências estão sendo adotadas de acordo com os procedimentos administrativos previstos.

“A SEE repudia veementemente qualquer forma de violência e reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e pautado pelo respeito a toda a comunidade escolar”, informou a secretaria.

Investigação do MPPE

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A investigação do MPPE teve início após uma denúncia apresentada em abril deste ano à Ouvidoria do órgão. Conforme informações que constam no procedimento, uma das supostas vítimas era estudante da escola quando os fatos teriam ocorrido, no fim de 2021.

Segundo o relato encaminhado ao Ministério Público, a estudante teria sido submetida a situações de assédio e abuso pelo então professor. A denúncia também afirma que o investigado teria se aproveitado de um momento de vulnerabilidade da adolescente e utilizado mecanismos de manipulação e coerção.

O MPPE também apura a possibilidade de outras estudantes terem sido vítimas do mesmo homem. O procedimento menciona ainda a existência de relatos que teriam chegado à instituição de ensino à época dos supostos episódios.

O Ministério Público determinou o prosseguimento das investigações, incluindo relato de vítima e aquisição de mais detalhes do caso.

As denúncias ainda são objeto de investigação, e não há, até o momento, conclusão sobre a responsabilidade do servidor pelos fatos relatados.



