Suspeito foi localizado no Recife usando a mesma roupa registrada pelas câmeras de segurança durante a invasão a residência em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco na última terça

Homem é preso suspeito de invadir casa e estuprar cuidadora em Vitória de Santo Antão (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem foi preso suspeito de invadir uma residência e estuprar uma cuidadora de idosos, na terça-feira (25), no bairro Bela Vista, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. No imóvel, a vítima trabalhava acompanhando uma idosa de 89 anos, que é deficiente visual.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou na casa depois de pular o muro. A cuidadora se preparava para dar banho na idosa quando foi surpreendida e imobilizada pelo homem, que aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”. Armado com uma faca, ele manteve as duas sob ameaça durante a ação.

A cuidadora sofreu abusos sexuais e teve cerca de R$ 200 roubados. O suspeito também teria levado um celular antes de fugir.

Parte da ação foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas na residência. As imagens mostram o suspeito cortando a fiação do sistema, aparentemente para interromper o funcionamento dos equipamentos.

Após ser acionada, a Polícia Militar iniciou as buscas. Ele foi localizado próximo ao Terminal Integrado do Cais de Santa Rita, no Centro do Recife, usando a mesma roupa que aparece nas imagens da invasão.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Plantões da Capital, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. A vítima também foi orientada a procurar a Casa Lisbela para atendimento especializado.

