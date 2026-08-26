Jovem de 18 anos é preso suspeito de estuprar a própria avó, de 73 anos, em Panelas

Idosa é acamada, tem Alzheimer e usa fraldas; segundo a Polícia Civil, investigação apontou que os abusos teriam ocorrido outras vezes antes de a família descobrir o caso

O mandado de prisão foi cumprido por policiais militares da 11ª CIPM (Reprodução/Redes Sociais)

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria avó, uma idosa de 73 anos, na zona rural de Panelas, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (23). A vítima é acamada, tem Alzheimer e utiliza fraldas.

A prisão foi cumprida por policiais militares da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

Segundo entrevista do delegado Hugo Siqueira, chefe da Delegacia de Panelas e responsável pela investigação concedida ao blog de Adielson Galvão, o caso foi descoberto depois que um familiar encontrou o jovem em uma situação de abuso contra a idosa.

“Presidi a investigação desse caso absurdo, onde foi preso esse indivíduo que fez essa atrocidade em uma idosa que é acamada, sofre de Alzheimer e usa fralda. Na investigação, descobrimos que isso não foi a primeira vez”, afirmou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, no dia em que o caso foi descoberto, um familiar encontrou o suspeito se masturbando diante da avó. Ainda conforme a investigação, foram encontrados vestígios de material genético do jovem na fralda utilizada pela vítima.

O delegado afirmou que a apuração indicou que a situação já teria ocorrido outras vezes. A família, segundo ele, não tinha conhecimento dos episódios anteriores.

“No dia do flagrante, ele estava se masturbando na frente da avó. Inclusive, foi encontrado esperma em cima da fralda da avó. No local do crime, foram encontrados espermatozoides do indivíduo. A investigação apurou que isso não era a primeira vez e que ele já vinha fazendo isso outras vezes, até o dia em que a família descobriu”, disse Hugo Siqueira.

A idosa era cuidada pelos próprios familiares. Segundo o delegado, o suspeito permanecia sozinho com a avó em alguns momentos e teria aproveitado essas ocasiões.

“Os cuidadores da vítima são os próprios familiares. Há momentos em que a família precisa sair para fazer alguma coisa, e esse indivíduo ficava sozinho com a avó. Foi nesse descuido que ele aproveitava”, explicou.

O suspeito foi preso inicialmente em flagrante pela Polícia Militar e levado para a delegacia de plantão. Depois, durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e encaminhada ao presídio de Caruaru..

Ainda segundo o delegado, o suspeito não demonstrou arrependimento durante a investigação e permaneceu em silêncio durante o depoimento.

“Ele é muito frio. Não demonstra nenhum arrependimento. Preferiu ficar em silêncio e não prestou depoimento”, disse.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam e reforçou a importância da denúncia de casos de violência contra pessoas idosas.

O que diz a Polícia

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de estupro de vulnerável está sob a responsabilidade da 18ª Delegacia de Garanhuns.

“Um homem de 18 anos foi preso em flagrante, por um estupro de vulnerável. O autor foi conduzido até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após a audiência de custódia”, relatou.

