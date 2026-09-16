Homem é preso em investigação sobre imagens de estupro de mulher inconsciente no município de Escada

Operação Vigília é desdobramento de investigação iniciada em fevereiro sobre grupo que compartilhava imagens de mulheres aparentemente dopadas

Polícia Federal (Foto: Arquivo/PF)

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (16), um homem investigado por estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro de vulnerável em Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A ação faz parte da Operação Vigília, que também cumpriu um mandado de busca e apreensão. Um celular foi apreendido e será submetido a perícia.

Segundo a PF, a investigação começou a partir de elementos obtidos na Operação Somnus, deflagrada em fevereiro deste ano contra um grupo que compartilhava imagens de mulheres aparentemente inconscientes e conversava sobre sedação, prática de atos sexuais e compartilhamento de conteúdo íntimo.

A análise do material permitiu aos investigadores identificar o homem e uma possível vítima, dando origem a um novo inquérito.

Vítima foi acolhida pela PF

De acordo com a Polícia Federal, a mulher foi resgatada e conduzida em segurança à unidade da corporação no Recife, onde prestou depoimento em ambiente reservado. Segundo a investigação, ela não tinha conhecimento dos registros e não se lembrava das circunstâncias retratadas nas imagens.

Os mandados foram expedidos pela 34ª Vara Federal de Pernambuco. A PF informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso, analisar o material apreendido e verificar a possível existência de outras vítimas.

O caso tramita sob sigilo para preservar a intimidade das pessoas envolvidas e não prejudicar as diligências.