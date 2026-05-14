Com 70% dos estupros envolvendo menores, campanha de proteção de crianças e adolescentes é lançada nesta quinta (14)

A campanha "Não à violência sexual contra crianças e adolescentes: prevenir, enfrentar e proteger. Denuncie, Disque 100" tem início nesta quinta (14) e integra as ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Ato aconteceu na Praça do Derby, na área central do Recife (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Pernambuco (REDE) lança, nesta quinta-feira (14), a campanha “Não à violência sexual contra crianças e adolescentes: prevenir, enfrentar e proteger. Denuncie, Disque 100”. A iniciativa integra as ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de maio.

A data tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para a gravidade dos casos de abuso e exploração sexual no estado, além de reforçar a importância da prevenção, do enfrentamento e da denúncia.

Segundo dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), 70% dos casos de estupro registrados em Pernambuco em 2026 tiveram crianças e adolescentes como vítimas. Dos 744 registros entre janeiro e abril deste ano, 527 envolveram menores de idade.

“A intenção é demarcar esse momento. Falar do 18 de Maio, sobre a violência, a exploração sexual de crianças e adolescentes, é uma pauta que não diz respeito só ao mês de maio, mas em maio abraçamos com força maior em virtude do lançamento da campanha a nível nacional”, diz integrante da coordenação da REDE, Lurdinha.

A ideia, segundo a coordenadora, também é também mobilizar organizações e sociedade civil para além do diálogo, para estimular de ações de proteção e apoio.

Ato

A mobilização de lançamento da campanha foi marcada por um ato público na Praça do Derby, área central do Recife, a partir das 14h desta quinta (14).

O encontro reuniu crianças, adolescentes, ativistas e representantes de organizações da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos da população infantojuvenil, segundo a REDE. O evento contou, também, com apresentações artísticas. Também estiveram presentes profissionais, técnicos e integrantes das instituições que compõem a REDE.

“Esse ano a gente optou por não fazer caminhada, porque queríamos um impacto maior. Nesse espaço, estaremos com adolescentes, um painel interativo com eles, e vamos entregar uma carta compromisso para os candidatos, que estarão ocupando a Alepe, pois eles vão legislar e precisam entender que a área da criança e do adolescente, sobretudo o enfrentamento das violências, abuso e exploração sexual, é uma pauta importantíssima”, compartilha Lurdinha.

No dia 28 de maio, haverá um seminário alusivo à temática do enfrentamento às violências sexuais contra a população infantojuvenil na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP).