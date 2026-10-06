PRF apreende 600 kg de queijo em carroceria de caminhão na BR 232

Produto estava na carroceria de um caminhão sem refrigeração e teria saído de Venturosa e seria entregue em Bezerros

Produto era transportado em uma carrosseria e coberto por uma lona (Foto: Divulgação/PRF)

Uma carga de cerca de 600 kg de queijo coalho sem refrigeração que era transportada na carroceria de um caminhão foi apreendida, nesta terça-feira (6), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante foi realizado na BR 232, em Tacaimbó, no Agreste pernambucano.



Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizava uma fiscalização a veículos de carga no Km 168 da rodovia, quando abordou um caminhão com a carroceria coberta por uma lona. Ao verificar o compartimento de carga do veículo, foram encontradas diversas barras de queijo sem qualquer refrigeração em cima de uma estrutura de madeira.



O motorista disse que o produto havia saído de Venturosa e seria entregue em Bezerros, também no Agreste.



A Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adagro) foi acionada, para adotar as providências cabíveis.

