Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no km 486 da BR-232, em Verdejante, no Sertão de Pernambuco; seis pessoas ficaram feridas

Quatro pessoas morrem após colisão entre van e motocicleta na BR-232, em Verdejante, Sertão de Pernambuco (Foto: Ascom PRF)

Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas após uma colisão entre uma van e uma motocicleta na manhã desta segunda-feira (5), no km 486 da BR-232, em Verdejante, no Sertão de Pernambuco.

O acidente aconteceu por volta das 6h40, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após a colisão, os dois veículos saíram da pista, desceram uma ribanceira e pegaram fogo. As quatro vítimas morreram no local.

Os seis feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital de Salgueiro.

A van havia saído de Serra Talhada com destino a Salgueiro.

Equipes da PRF e do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local para os procedimentos de perícia. Em seguida, os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

A dinâmica e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.