Quatro pessoas morrem após colisão entre van e motocicleta na BR-232 em Verdejante
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no km 486 da BR-232, em Verdejante, no Sertão de Pernambuco; seis pessoas ficaram feridas
Publicado: 05/10/2026 às 10:19
Quatro pessoas morrem após colisão entre van e motocicleta na BR-232, em Verdejante, Sertão de Pernambuco (Foto: Ascom PRF)
Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas após uma colisão entre uma van e uma motocicleta na manhã desta segunda-feira (5), no km 486 da BR-232, em Verdejante, no Sertão de Pernambuco.
O acidente aconteceu por volta das 6h40, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após a colisão, os dois veículos saíram da pista, desceram uma ribanceira e pegaram fogo. As quatro vítimas morreram no local.
Os seis feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital de Salgueiro.
A van havia saído de Serra Talhada com destino a Salgueiro.
Equipes da PRF e do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local para os procedimentos de perícia. Em seguida, os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).
A dinâmica e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.