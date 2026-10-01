PRF apreende 31 kg de maconha escondidos em sacos de ração animal

Droga teria saído de Floresta, no Sertão de Pernambuco, e seria entregue em João Pessoa, na Paraíba. Um homem foi detido

Drogas estavam dentro de sacos de ração animal (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem de 48 anos que transportava 31 Kg de maconha em uma caminhonete foi detido, na noite de quarta-feira (30), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, em Sertânia, no Sertão pernambucano. A droga estava escondida dentro de fardos de ração, para tentar enganar a fiscalização.

Policiais realizavam uma fiscalização na unidade de Cruzeiro do Nordeste, quando abordaram uma caminhonete com placas do Mercosul. O motorista informou que estava transportando farelo de milho para ser usado como ração animal, mas não possuía a nota fiscal da mercadoria.

Ao verificar a carroceria do veículo, a equipe percebeu um volume maior do que o normal nos fardos de ração e uma consistência mais firme no produto. Ao abrir uma das sacas, encontraram a droga embalada com fita adesiva.

O motorista admitiu que havia pego a maconha em Floresta, também no Sertão, e iria realizar a entrega da droga em João Pessoa, na Paraíba. Ele disse que já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas no ano passado.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde. Ele poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.