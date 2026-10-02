Cerca de 70 kg de maconha são apreendidos e 32,7 mil pés da erva são incinerados no Sertão

A ação aconteceu em Santa Maria da Boa Vista. Sete pessoas foram presas, e um dos envolvidos era procurado por homicídio

Foram erradicados e incinerados aproximadamente 32.700 pés da erva (Foto: Divulgação/PMPE)

Cerca de 70 kg de maconha foram apreendidos e 32.700 pés da erva foram erradicados e incinerados durante uma ação no Sítio Alto dos Coqueiros, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

A ocorrência aconteceu nesta quinta-feira (1º). Policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) desarticularam uma área utilizada para o cultivo de maconha e prenderam sete pessoas.

No sítio, os policiais localizaram seis homens e uma mulher, além de uma plantação de cannabis. Um dos envolvidos também era alvo de um mandado de prisão por homicídio.



Durante a ocorrência, também foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, três carregadores, 38 munições do mesmo calibre, três rádios comunicadores e equipamentos utilizados no preparo e acondicionamento da droga.



Na ocasião, os policiais apreenderam uma trimadeira desfolhadeira, uma seladora manual de plástico, duas balanças e três celulares. Os sete envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Cabrobó.



A ação foi realizada após troca de informações entre a equipe do BEPI, agentes do setor de inteligência e policiais da Malhas da Lei da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM).