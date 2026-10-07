Parceria entre organizações se unem em prol da mobilização por novos doadores de sangue

Campanha de doação de sangue alerta para necessidade de manter estoques seguros e suficientes de sangue durante o inverno (Foto: Yduqs/Divulgação)

O Instituto Yduqs firmou, pelo terceiro ano consecutivo, uma parceria com o Hemocione, ONG que tem por objetivo promover o hábito da doação de sangue no Brasil. A organização está vinculada a diversas unidades de ensino superior do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), do Curso Idomed, da Wyden e da Estácio.

A campanha do Yduqs alerta para a necessidade de manter estoques seguros e suficientes de sangue.

Em parceria com o Hemocione, o Instituto Yduqs está ajudando a promover eventos sobre doação de sangue, envolvendo a comunidade acadêmica e transformando vidas durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2026.

"Em algumas épocas do ano muitas pessoas adiam suas visitas aos hemocentros, enquanto o aumento das doenças respiratórias também contribui para afastar temporariamente os potenciais doadores. O resultado é preocupante, pois os estoques diminuem justamente quando a necessidade de sangue continua existindo", explica a enfermeira Cissa Cardoso, professora do curso de Enfermagem da Estácio.

Já para a professora de Enfermagem da Wyden, Josiani Nunes, a formação acadêmica vai além do conhecimento técnico adquirido em sala de aula. "É fundamental que o estudante desenvolva uma visão humanizada e compreenda seu papel na sociedade. A participação em campanhas de doação de sangue contribui para essa formação ao aproximar os futuros profissionais de uma necessidade concreta do sistema de saúde e estimular uma cultura de solidariedade e cidadania", afirma.

Para o fundador do Hemocione, Vitor Pinheiro, a ação com instituições de ensino superior é de altíssimo impacto. "As campanhas com o, Ibmec, Wyden, Estácio e IDOMED são o centro de massa do calendário do Hemocione. É um evento de altíssimo impacto, capaz de tocar mais de 10 mil vidas em um espaço de tempo curtíssimo", ressalta.

"O mais importante desta parceria, contudo, não é o número de bolsas coletadas. O mais importante é o hábito que as instituições de ensino fomentam em seus alunos e professores de doarem sangue recorrentemente. A maior necessidade dos bancos de sangue no Brasil são os doadores espontâneos, aqueles que doam sem saber quem receberá. Com este evento, aproximamos os postos de coleta dos doadores e, pouco a pouco, vamos formando, além de alunos, uma geração de doadores", conclui.

Em Pernambuco, o Centro Universitário UniFBV Wyden convida a comunidade local a participar da iniciativa, que acontece no próximo dia 7 de outubro, às 8h, com ônibus saindo para o HEMOPE.

Para a coordenadora do curso de enfermagem da UniFBV, Joana Maranhão, a doação de sangue é um ato de solidariedade e cidadania. "No dia 7 de outubro, queremos unir nossos estudantes, professores e colaboradores em torno dessa causa, mostrando que juntos podemos contribuir para salvar vidas".

Embora a tecnologia tenha avançado significativamente nas últimas décadas, ainda não existe um substituto capaz de reproduzir todas as funções do sangue humano. Por isso, hospitais, maternidades, centros cirúrgicos, unidades de terapia intensiva e serviços de emergência dependem exclusivamente da solidariedade dos doadores para atender às necessidades dos pacientes.

"Temos o objetivo de promover uma formação cidadã, incentivando a participação de estudantes universitários em ações de responsabilidade social. É muito gratificante poder realizar uma iniciativa capaz de contribuir para salvar a vida de milhares de pessoas!", comemora Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs.

Requisitos básicos necessários para realizar a sua doação:

- Estar bem de saúde;

- Ter mais de 18 e menos de 60 anos (acima de 60 e entre 16 e 18 anos há critérios especiais);

- Pesar mais que 50 kg;

- Homens não podem doar sangue 2 vezes em um espaço menor que 60 dias, respeitando o limite máximo de 4 doações por ano;

- Mulheres não podem doar sangue 2 vezes em um espaço menor que 90 dias, respeitando o limite máximo de 3 doações por ano;

- Mulheres não podem estar grávidas, nem amamentando;

- Mulheres não podem ter tido um aborto ou parto há menos de 3 meses.

HEMOCIONE

A Hemocione é uma Organização Não Governamental de jovens com o objetivo em promover o hábito da doação de sangue no Brasil. A ONG acredita que apenas a partir da conscientização desde cedo conseguirá formar uma geração de novos doadores, que dará fim a este problema.

Criada em 2017, a Hemocine já conseguiu mais de 10 mil bolsas de sangue. Eles realizam diversos eventos em todo o Brasil para mobilizar doadores. Na página oficial, www.hemocione.com.br tem como ser um doador, como ajudar a ONG e informações de eventos.