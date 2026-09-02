ONG que atende crianças em situação de vulnerabilidade no Recife faz campanha para não fechar as portas

Juntando as Sílabas atende 42 crianças no Alto do Pascoal e precisa de recursos para realizar reparos e comprar equipamentos e materiais

São oferecidas na ONG aulas de reforço e de alfabetização (Foto: Cortesia)

Um sonho de criança foi o pontapé inicial para o surgimento da Organização Não Governamental (ONG) Juntando as Sílabas, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social na comunidade do Alto do Pascoal, na Zona Norte do Recife. “Onde eu morava, era muito comum as crianças frequentarem a escola e, no contraturno, fazerem reforço escolar. Eu queria ter essa mesma oportunidade, mas minha família não tinha condições financeiras para pagar”, relata a fundadora e educadora social, Paloma Galvão.

Foi pensando em proporcionar essa experiência para outras crianças que Paloma fundou a ONG, há cinco anos. Atualmente, o projeto atende 42 crianças. Entre as atividades oferecidas estão alfabetização, rodas de leitura, aulas de Libras, acompanhamento psicológico, oficinas culturais e ações sociais voltadas para lazer e integração.

Durante as ações sociais promovidas pela instituição, o alcance do projeto é ampliado. “A cada evento realizado, aproximadamente 200 crianças são impactadas, com momentos de lazer, cultura, educação, cuidado e acolhimento”, explica Paloma.

Um dos diferenciais do projeto são as aulas de Libras. A iniciativa surgiu com o objetivo de ampliar o trabalho de inclusão. “A Libras nasceu também da necessidade de tornar nosso espaço cada vez mais acessível e inclusivo, garantindo que crianças surdas possam se comunicar, participar e se sentir pertencentes”, afirma.

Atualmente, porém, o projeto enfrenta dificuldades financeiras e corre o risco de fechar as portas. Segundo Paloma, a principal necessidade da instituição é estrutural. “A maior demanda da instituição é estrutural, precisando melhorar o espaço para possibilitar atender as crianças com mais conforto e qualidade”, pontua.

O espaço precisa passar por alguns reparos, como acabamento e nivelamento das paredes, pintura, manutenção do banheiro e recuperação do piso.

Além disso, a ONG também precisa de cadeiras, computadores, armários e livros infantis para leitura. A educadora conta que recentemente foi criada uma campanha nas redes sociais para arrecadar recursos e materiais.

“Parecem ajustes simples, mas essas melhorias trazem uma grande diferença no cotidiano das crianças e dos profissionais que atuam no projeto”, destaca.

Como ajudar

As doações podem ser feitas presencialmente na sede da ONG, localizada na Rua Lelídia Rodrigues Alves, nº 114, em Água Fria, próximo ao Terminal do Alto do Pascoal.

Também é possível contribuir por meio do Pix: [email protected].

Escolha do nome

O nome “Juntando as Sílabas” surgiu da busca de Paloma por uma identidade que traduzisse os valores e o propósito da organização. Ela conta que passou dois dias pensando em uma opção que fosse significativa, até chegar a uma ideia simples, mas simbólica.

“Para formar palavras, precisamos juntar as sílabas. E, a partir dessa junção, conseguimos aprender a ler, escrever e compreender o mundo”, explica.

Para Paloma, o nome representa também a trajetória construída pela organização ao longo dos anos. “Ele representa exatamente o que fazemos: juntamos conhecimentos, oportunidades, sonhos, pessoas e histórias para ajudar a construir um futuro diferente para nossas crianças”, destaca