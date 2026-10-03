Veículo perdeu o controle ao passar por trecho com brita solta; outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente

Menino de 3 anos morre após carro capotar na PE-219, em Pesqueira (Reprodução/Tv Glogo)

Um menino de 3 anos morreu após o carro em que estava capotar na manhã desta sexta-feira (2), na PE-219, na comunidade de Couro Dantas, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

A criança estava no veículo com familiares quando o pai perdeu o controle da direção ao trafegar por um trecho da rodovia que passa por obras. Segundo informações preliminares, havia brita solta espalhada na pista.

O veículo capotou três vezes, saiu da pista e caiu em um desnível às margens da rodovia. Devido à gravidade dos ferimentos, o menino não resistiu e morreu.

No carro estavam os pais da criança, as duas avós e um amigo da família. Os cinco ficaram feridos e foram socorridos para unidades de saúde da região.

Após os trabalhos periciais no local, o corpo do menino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência como acidente de trânsito com morte. "De acordo com relatos, um veículo capotou na rodovia estadual PE-219, em Pesqueira. A vítima, uma criança de 3 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu", afirmou a corporação.

As investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação completa do caso.