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Política
ELEIÇÕES 2026

Vice de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar chega ao Recife para carreata neste sábado (3)

Candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar cumpre agenda com aliados Mendonça Filho e Anderson Ferreira na Zona Sul do Recife às véspera das Eleições Gerais de 2026

Raianne Romão

Publicado: 03/10/2026 às 15:34

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Candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL-AL) cumpriu agenda com aliados na Zona Sul da capital pernambucana./Cortesia

Candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL-AL) cumpriu agenda com aliados na Zona Sul da capital pernambucana. (Cortesia)

O candidato ao Senado Mendonça Filho e o candidato a deputado federal Anderson Ferreira receberam no Recife, neste sábado (3), o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro.

Momentos antes do início da mobilização na Zona Sul da capital, Gaspar defendeu a união do grupo em Pernambuco: “Quem vota em Flávio, vota em Mendonça. Quem vota em Mendonça, vota em Flávio”, declarou. O candidato a vice também fez elogios ao presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, classificando o aliado como “um excelente parlamentar, homem de bem”.

A comitiva realizou uma carreata pelo bairro de Boa Viagem em ato final de mobilização na véspera das Eleições Gerais de 2026, que ocorrem neste domingo (4).

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Alfredo gaspar , anderson ferreira , eleições
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