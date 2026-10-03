Vice de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar chega ao Recife para carreata neste sábado (3)

Candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar cumpre agenda com aliados Mendonça Filho e Anderson Ferreira na Zona Sul do Recife às véspera das Eleições Gerais de 2026

Candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL-AL) cumpriu agenda com aliados na Zona Sul da capital pernambucana. (Cortesia)

O candidato ao Senado Mendonça Filho e o candidato a deputado federal Anderson Ferreira receberam no Recife, neste sábado (3), o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro.

Momentos antes do início da mobilização na Zona Sul da capital, Gaspar defendeu a união do grupo em Pernambuco: “Quem vota em Flávio, vota em Mendonça. Quem vota em Mendonça, vota em Flávio”, declarou. O candidato a vice também fez elogios ao presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, classificando o aliado como “um excelente parlamentar, homem de bem”.











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A comitiva realizou uma carreata pelo bairro de Boa Viagem em ato final de mobilização na véspera das Eleições Gerais de 2026, que ocorrem neste domingo (4).