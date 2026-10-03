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Política
ELEIÇÕES 2026

Idosos votam primeiro: conheça os eleitores com prioridade no dia da votação

Caso haja fila nas seções de votação, a legislação estabelece públicos prioritários que podem votar antes dos demais; Prioridade absoluta é de eleitores com mais de 80 anos e acompanhantes

Agência Brasil

Publicado: 03/10/2026 às 15:48

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Seção eleitoral/Fernando Frazão/Agência Brasil

Seção eleitoral (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Neste domingo (4), os 158,7 mil eleitores que comparecerão às urnas deverão votar em cinco cargos em disputa no primeiro turno - deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. Caso haja fila nas seções de votação, a legislação estabelece públicos prioritários que podem votar antes dos demais.

Idosos 80+

A prioridade absoluta, ou seja, aqueles que passam na frente de qualquer pessoa na fila, são os eleitores com mais de 80 anos. Independentemente do horário de chegada, ele deve passar na frente dos demais e essa prioridade é estendida ao acompanhante do eleitor prioritário.

Outros públicos também têm prioridade na fila. Confira a lista:

idosos (60+);

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

enfermos;

autistas;

obesos;

gestantes;

lactantes;

pessoas com crianças de colo;

doadores de sangue.

Profissionais envolvidos na organização do pleito também terão prioridade. São eles:

candidatas e candidatos;

juízes eleitorais e seus auxiliares;

servidores da Justiça Eleitoral;

promotores eleitorais;

militares/agentes de segurança em serviço.

Veja também:

eleições , eleições 2026 , Gestantes , idosos , Lactantes , Prioridade
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