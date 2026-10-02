Protesto por vítima de feminicídio paralisa avenida no Recife

Familiares de Maria Luiza, vítima de um feminicídio, realizam protesto no Pina exigindo justiça e respostas mais esclarecedoras sobre o caso

Protesto em frente à igreja do Pina, na Zona Sul do Recife, pedindo justiça e respostas para Mallu (Foto: Reprodução/ Instagram)

Os familiares de Maria Luiza, vítima de um feminicídio, realizaram um protesto na Avenida Herculano Bandeira, em frente à Igreja Matriz do Pina, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, na noite desta sexta (3).

A jovem de 19 anos havia desaparecido no dia 28 de agosto e seu corpo foi encontrado na madrugada do dia 29 de agosto, no bairro de Passarinho, na Zona Norte do Recife. Ela morava no bairro do Pina e deixou dois filhos.

Os familiares, amigos e participantes do protesto atearam fogo em pneus na via, chamando a atenção de quem passava pelo local. Eles reivindicam celeridade da polícia nas investigações e justiça pela vítima.

O Diario entrou em contato com a Policia Civil para mais esclarecimentos sobre as investigações do caso. Até o momento de publicação desta matéria, ainda não houve retorno.